Boato nella notte: ancora una bomba a Torre Annunziata

Una bomba carta è stata fatta esplodere a Torre Annunziata nella notte. L'esplosione è avvenuta intorno alle 3 e 30 davanti a un'abitazione di via Sambuco. Al momento non si hanno notizie precise sugli occupanti della casa. Secondo le prime notizie un 15enne potrebbe essere rimasto ferito nello scoppio ma si attendono conferme. All'interno dell'abitazione c'erano quattro persone al momento dello scoppio.

Il boato nella notte

Un vero e proprio boato sentito nel silenzio della notte in quasi tutta la città. Si tratta della seconda bomba carta in pochi giorni dopo quella dello scorso 25 agosto fatta esplodere su un balcone. In fermento le forze dell'ordine che stanno indagando su un incremento delle fibrillazioni criminali in città. Pochi giorni fa un agguato è finito con il ferimento di una donna a bordo di uno scooter guidato dal reale obiettivo del raid.