Bomba carta a Torre Annunziata: paura nella notte

Un boato in piena notte ha mandato nel panico il rione Quadrilatero delle carceri a Torre Annunziata. Intorno all'una è esplosa una bomba carta a via Fortuna. Un'esplosione che ha distrutto la saracinesca ed ha mandato in frantumi le vetrate di un bar della zona.

Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato oplontino diretto dal vice questore Elvira Arlì. I poliziotti hanno effettuato i rilievi del caso per dare il via alle indagini. La pista più accreditata è quella di un'intimidazione a scopo estorsivo anche se restano sul campo anche tutte le altre ipotesi.