Esplosione nella notte a Torre Annunziata, colpita rivendita di ortofrutta

Boato nella notte a Torre Annunziata, con residenti in strada a cercare di capire cosa fosse accaduto.

Si trattava di un ordigno, fatto esplodere davanti ad una rivendita di ortofrutta in via Cuparella. Sul posto sono rapidamente giunti gli agenti di polizia del commissariato locale.

La deflagrazione è la quinta verificatasi in città in meno di una settimana, in un clima che ha fatto salire il livello di allerta delle forze dell'ordine.

Non si esclude alcuna ipotesi, sebbene quella maggiormente accreditata sia quella legata ad un possibile avvertimento intimidatorio.

Proprio ieri, in città, era stato scoperto dai carabinieri un deposito di materiale esplodente per il confezionamento di bombe.