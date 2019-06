Rione San Gaetano, terrore all'alba: prima una bomba carta e poi una stesa

Un ordigno, secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri una bomba carta, è stato fatto esplodere stamane nel rione San Gaetano, in via Teano isolato 8, all’ingresso di una palazzina.

La deflagrazione, avvenuta intorno alle 4, ha danneggiato alcuni scalini e la facciata del palazzo, oltre che sei auto parcheggiate poco distante.

Con ogni probabilità le stesse persone - in sella ad uno scooter - hanno esploso, pochi minuti dopo, circa 50 colpi di pistola in aria nella vicina via Vittorio Veneto.

Sul posto sono rapidamente giunti i carabinieri di Secondigliano che stanno indagando per risalire agli autori dell'avvertimento e della stesa.