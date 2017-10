Brusciano, bomba carta e spari a salve nella notte nei pressi di due abitazioni

Sconosciuti con volto travisato hanno piazzato nella notte una bomba carta nei pressi della porta di ingresso di un’abitazione a Brusciano, in via Amendola, causando solo danni all’infisso.

Poco dopo ignoti hanno sparato dei colpi d’arma da fuoco, risultati essere a salve, vicino ad un’abitazione di via Pirandello.

I Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, intervenuti d’urgenza, hanno subito predisposto ed effettuato posti di controllo e perquisizioni nei domicilii di soggetti d’interesse operativo della zona.

Rinvenute 118 confezioni di marijuana e 11 dosi di cocaina, materiale per il confezionamento e appunti scritti a mano verosimilmente inerenti attività di spaccio nell'abitazione di un 27enne già noto alle forze dell'ordine.

Il giovane è stato tratto in arresto per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio ed è ora ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.