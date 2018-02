Boato nella notte ad Afragola, bomba carta davanti ad una macelleria

Un forte boato ha scosso, la scorsa notte, i cittadini afragolesi nella zona di via Calvese. Ad esplodere, intorno a mezzanotte, è stata una bomba carta che ha divelto la saracinesca di una macelleria del luogo. A darne notizia è il Meridiano.

Sul luogo dell'esplosione si sono diretti i vigili del fuoco e la polizia municipale. Sulla vicenda sono in corso indagini da parte delle forze dell'ordine: al momento non è chiaro il movente. Tra le ipotesi prese in considerazione dalla polizia c'è la pista del racket.