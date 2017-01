Bomba carta distrugge macelleria a Torre Annunziata

Si fa sempre più pressante il ritorno dell'incubo racket a Torre Annunziata. Dopo gli spari alla serranda di un tabaccaio di via Vittorio Veneto della scorsa settimana, a fare le spese stavolta è stata una macelleria del centro cittadino. Pochi minuti fa, intorno alle 23 e 30 è esplosa una bomba carta che ha seriamente danneggiato sia l'esterno che una parte dell'interno del locale. L'esplosione si è udita in tutto il vicinato e immediatamente sono state chiamate le forze dell'ordine. Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato oplontino e i vigili del fuoco.

Sono in corso tutte le indagini del caso ma, da una prima ricostruzione dei pompieri, si tratterebbe di una bomba carta. Ingenti i danni subiti dal locale. L'ipotesi più probabile, per la dinamica del raid, sembra essere quella dell'intimidazione estorsiva. Un'escalation che fa tornare di attualità il problema del racket alle attività commerciali che negli anni passati sembrava essere stato fortemente falcidiato dagli arresti delle forze dell'ordine. I fatti degli ultimi giorni fanno ripiombare nella paura gli esercenti oplontini che, forse, non hanno mai visto allentare la presa delle organizzazioni criminali del territorio.