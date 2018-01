Bomba carta a via Castello: tensione a Torre Annunziata

Era passata inosservata a causa dei tanti botti e fuochi d'artificio esplosi nella notte di San Silvestro, ma a Torre Annunziata invece sembra essere tornata la strategia della tensione. Nella notte del 31 dicembre è stata fatta esplodere una bomba carta contro un bar di via Castello. In pieno Quadrilatero delle Carceri, il bar si trova a pochi passi dall'ex roccaforte del clan Gionta, Palazzo Fienga. L'esplosione è avvenuta poco dopo le 21 provocando danni alla saracinesca del locale.

L'episodio non è stato denunciato alle forze dell'ordine ma ha subito allarmato i cittadini del posto. La deflagrazione segue di poche ore un altro attentato contro una ditta di onoranze funebri oplontini a cui era stato riservato lo stesso “trattamento”. Torna la paura di un nuovo momento di tensione in città insieme al timore dei commercianti per il ritorno dell'incubo racket a poche settimane dagli ultimi arresti che sembravano aver decimato gli estorsori dei clan.