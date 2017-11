Bomba nel bar, i titolari: "Ci vergogniamo di essere nati qui"

Distrutto per metà, sventrato da un esplosione che tra le tre e le quattro di questa notte tutti in via Pessina hanno sentito. Il bar al civico 75 è ancora li, non è stato del tutto spazzato via da quello che sembra a tutti gli effetti un atto doloso. Distrutto abbastanza da non poter più lavorare, ma non abbastanza da non poter essere ricostruito. Per questo motivo, l'idea che si fa strada tra gli investigatori e un atto intimidatorio di matrice estorsiva.