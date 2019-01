Bomba artigianale all'esterno di una tabaccheria di Afragola

Questa notte ignoti hanno innescato un ordigno artigianale dopo averlo piazzato davanti all’ingresso di una tabaccheria in via Calvanese ad Afragola. Dai primi accertamenti sul posto è emerso che si trattava di un contenitore riempito di liquido infiammabile; non è esploso ma le fiamme sprigionate dallo stesso hanno danneggiato una porzione della porta. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri di Afragola.