Bomba d'acqua, via Argine diventa un lago di rifiuti (FOTO)

“Ci sono stati segnalati nuovi allagamenti delle strade di Napoli e provincia provocati dalla bomba d’acqua che ha investito il comprensorio questa mattina. Purtroppo una delle cause del problema è rappresentata dall’occlusione delle caditorie che sono ingombrate da terriccio, fogliame e rifiuti che impediscono alle acque meteoriche di defluire nelle fogne. Da tempo sottolineiamo la necessità di procedere alla loro pulizia. Abbiamo inviato una nota a tutte le amministrazioni del territorio chiedendo di attivarsi in tal senso”.

Lo afferma il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. “In via Argine la pioggia si è abbattuta sui cumuli di rifiuti sversati illegalmente generando un lago di spazzatura che sta diffondendo miasmi irrespirabili. Purtroppo i cambiamenti climatici ci mettono di fronte a temporali più violenti. Occorre una rinnovata attenzione da parte delle istituzioni circa le contromisure da adottare per ridurre al minimo i disagi per i cittadini”.