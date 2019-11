Bomba d'acqua su Napoli: città sommersa dalla pioggia

Una bomba d'acqua sta colpendo in questi minuti la città di Napoli. Il maltempo annunciato nelle ultime ore si sta facendo sentire con tutta la sua forza in questo momento in tutti i quartieri della città. Sono decine le strade che si sono allagate a causa delle forti precipitazioni.

I cittadini stanno subendo disagi per quanto riguarda soprattutto il traffico veicolare ed è ancora presto per quantificare eventuali danni provocati dalle piogge. Al momento non si segnalano feriti. Sono comunque già tante le segnalazioni arrivate ai vigili del fuoco per problemi dovuti alle precipitazioni.

La bomba d'acqua - tra l'altro - ha colpito la funicolare di Chiaia, lato Cimarosa dove si è allagato il corridoio che conduce all'ascensore e le scale mobili (le prime due dal basso, sulle quattro totali): la possibilità di utilizzo dell'ascensore è stata ripristinata poco dopo. Interdetto per motivi di sicurezza probabilmente fino a domattina l'utilizzo delle due scale mobili.