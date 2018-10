Bomba d'acqua su Napoli e provincia, straripato l'alveo dei Camaldoli

Una giornata difficile soprattutto per i cittadini dell'area Nord della provincia di Napoli. La pioggia in alcuni comuni è caduta copiosa fin dalle prime ore di oggi: una vera e propria "bomba d'acqua" che ha creato ingenti danni e disagi. Problemi anche a Napoli, a Pozzuoli e ad Ischia sono invece iniziati nel pomeriggio, quando le precipitazioni si sono fatte particolarmente intense.

"Molti dei comuni della provincia di Napoli non hanno retto alla prima ondata di pioggia e si segnalano diversi allagamenti, alcuni anche pericolosi, come testimoniano le tante foto e i tanti video in rete", ha denunciato il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli.

A Giugliano – mentre faceva il giro del web la foto di un anziano costretto a rifugiarsi sul tetto di un'automobile per non essere travolto dall'acqua – il sindaco Antonio Poziello ed i tecnici del comune sono al lavoro per capire se è il caso di trasferire in albergo o meno, per la prossima notte, i residenti del parco Verde di Varcaturo. Gli appartamenti della zona, infatti, sono stati gravemente danneggiati dall' invasione dell'acqua causata dallo straripamento dell'alveo dei Camaldoli. Sono 60 le famiglie fatte evacuare dalle loro case.

Intanto sono centinaia le chiamate ai vigili del fuoco perché pongano rimedi agli allagamenti, che hanno reso impraticabile anche il centro storico della città giuglianese.

"In alcuni casi – è il commento di Borrelli – gli allagamenti sono dovuti a carenze della rete fognaria o a bombe d'acqua , ma nella stragrande maggioranza dei casi, sono figli dell'incuria e della mancata manutenzione delle caditoie che sono otturate dai rifiuti, foglie soprattutto, e non vengono pulite. A rendere inutili quelle caditoie è anche l'inciviltà di chi le usa a mò di cestino o di portacicche creando una sorta di tappo che le ostruisce non facendo passare poi l'acqua piovana che si accumula e invade le strade".

La Protezione Civile della Regione Campania nel frattempo ha diramato un avviso di criticità metereologica di colore giallo per piogge e temporali a partire dalle 14 di oggi su tutto il territorio campano, eccezion fatta per Alta Irpinia, Sannio e Tanagro. Dal primo pomeriggio e almeno fino alle 14 di domani martedì 2 ottobre, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale anche intensi.

Nel corso della giornata allagamenti si sono verificati anche a Pozzuoli nella zona collinare di Cigliano e sull'asse delle località San Martino e San Vito, con problemi di viabilità anche a via Napoli e nel centro storico. Allagamenti stradali e di terranei si sono registrati anche nella zona collinare di Quarto a confine con Marano.