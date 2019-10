Bomba a mano in piazza Imbriani a Torre Annunziata

Torre Annunziata si è completamente paralizzata per la scoperta di una bomba a mano nel centro storico. L'ordigno incustodito si trova nella rotonda di piazza Imbriani a pochi passi dalla stazione centrale delle Ferrovie dello Stato. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine che hanno bloccato l'intera area.

L'area bloccata

Polizia, carabinieri e vigili urbani non permettono il passaggio dei cittadini per garantirne l'incolumità in attesa che arrivino gli artificieri. Successivamente sarà possibile effettuare degli accertamenti sulla provenienza dell'ordigno ma la vicinanza ai rioni dei clan torresi fa tristemente pensare a un ritorno alle armi delle cosche oplontine.