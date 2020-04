Coronavirus, 64 nuovi casi in Campania: il bollettino dell'Unità di Crisi

L'Unità di Crisi della Regione Campania ha comunicato alle 22 i dati sull'emergenza Covid-19. I tamponi analizzati oggi sono in totale 2.401, numero molto sopra la media di queste settimane. Risultano 64 positivi, dato relativamente confortante appunto considerando i più di 2mila test effettuati. Totale complessivo dei positivi in Campania è quindi di 3.951, a fronte di un complessivo di tamponi analizzati ora giunto a 43.697 unità.

Questo il riparto dei tamponi per ospedale:

Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 822 tamponi di cui 32 risultati positivi; Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 315 tamponi di cui 5 positivi; Ospedale Sant'Anna di Caserta: sono stati esaminati 46 tamponi, di cui nessuno positivo; Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 215 tamponi di cui uno positivo; Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 143 tamponi di cui 1 positivo; Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 55 tamponi di cui 1 positivo; Azienda Universitaria Federico II: sono stati esaminati 85 tamponi di cui 5 positivi; Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 441 tamponi di cui 14 positivi; Ospedale di Nola: sono stati esaminati 138 tamponi, di cui 5 positivi; Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 80 tamponi, nessuno positivo; Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 61 tamponi di cui nessuno positivo.

Ospedalizzati, guariti e deceduti

Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva in Campania, aumentano i ricoverati con sintomi e il numero degli attualmente positivi. Secondo quanto riportato nei dati aggiornati alla mezzanotte di mercoledì 15 aprile, sono 618 le persone ricoverate con sintomi da Covid-19 in Campania (+11 rispetto al dato precedente) e 76 i ricoverati in terapia intensiva (-10), per un totale di 694 ospedalizzati (+1). Sono invece 2.424 le persone in isolamento domiciliare (+30). Il totale complessivo delle persone decedute è 286, mentre sono 483 i dimessi guariti.Coronavirus, il dato della Regione Campania ripartito per province

Dati a Napoli e riparto per province

Coronavirus, "solo" sei nuovi casi nel Comune di Napoli: il bollettino

Sei i casi di Coronavirus registrati nella città di Napoli secondo l'ultimo computo. Il dato aggiornato dal Comune di Napoli, 822, viene paragonato a quello diffuso ieri, 816. I dati sono trasmessi dall'ASL Napoli 1 Centro. Sette in più gli asintomatici, due in meno i ricoverati, uno in meno in terapia intensiva, 15 in più in isolamento, 48 i guariti.

In provincia di Napoli i positivi sono quindi in totale 2.072, cioè 822 in città e 1.250 al di fuori. Le altre province: a Salerno 587, ad Avellino 416, a Caserta 393, a Benevento 157.

“

