Coronavirus, superati i mille positivi a Napoli città: due i morti nelle ultime 24 ore

Resoconto giornaliero rispetto alla situazione dei contagi COVID-19 per la Città di Napoli, aggiornato alle ore 11:00 di oggi, lunedì 1 giugno. Il totale dei “positivi attivi” è ottenuto dalla somma dei dati riportati in rosso nella grafica: cioè i “ricoverati in ospedale” e “in isolamento a casa”.

I dati sono trasmessi ogni giorno dall'ASL Napoli 1 Centro.

Attualmente positivi: 166 (-18)

Guariti: 705 (+ 7)

Ricoverati in ospedale 38 (invariato)

di cui in terapia intensiva 4 (invariato)

in isolamento a casa 128 (-28)

Morti 130 (+2)

Totale positivi 1001 (+1)