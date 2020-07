Coronavirus, il bollettino dell'Unità di Crisi: un solo nuovo positivo in Campania

Crollano nuovamente i dati del contagio da Coronavirus in Campania. Dopo i 27 nuovi casi di positività registrati nel bollettino diffuso nel pomeriggio di lunedì, oggi il resoconto dell'Unità di Crisi regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 indica un solo nuovo caso di positività su 1344 tamponi analizzati.

Da registrare anche due nuovi casi di guarigione rispetto alle 24 ore precedenti, per un totale di 4.089, di cui 4.088 totalmente guariti e 1 clinicamente guarito.

Il totale dei positivi in Campania dall'inizio della pandemia sale, dunque, a quota 4747. Resta invariato il numero dei deceduti, 432 in totale.

Tutti i dati del bollettino odierno nel dettaglio:

Positivi del 7 luglio: 1

Tamponi del 7 luglio: 1.344

Totale positivi aggiornato al 7 luglio: 4.747

Totale tamponi effettuati al 7 luglio: 294.712

Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 432

Guariti del giorno: 2

Il bollettino per la città di Napoli

Nessun nuovo caso di positività al Coronavirus è stato registrato nella città di Napoli negli ultimi giorni. E' quanto emerge dal bollettino odierno sui numeri del Covid-19, diffuso dal Comune sulla base dei dati dell'Asl Napoli 1 Centro.

Nel capoluogo campano si registrano anche tre nuove guarigioni. Pertanto il numero degli attualmente positivi in città scende a 15.

Resta invariato il numero dei ricoverati in ospedale (3), mentre le persone in isolamento domiciliare scendono da 15 a 12.

Invariato, fortunatamente, anche il numero dei deceduti, 140 in totale a Napoli dall'inizio della pandemia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il prossimo bollettino cittadino sui numeri del Covid-19 in città, sarà diffuso venerdì 10 luglio.