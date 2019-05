I ministri Di Maio e Grillo fanno visita a Noemi: decine di regali

Proseguono le amorevoli cure per Noemi, la bimba di 4 anni ferita nell'agguato di Piazza Nazionale del 3 maggio, agguato per il quale sono accusati e sono agli arresti i fratelli del Re, fermati ieri - a Siena e a Nola. In mattinata la piccola ha ricevuto la visita del Cardinale di Napoli Crescenzio Sepe, che le ha portato in dono un peluche e ha recitato con la piccola ("Muoveva le labbra") il 'Padre Nostro'.

Nel pomeriggio anche il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio si è recato al Santobono per salutare la piccola Noemi. Il ministro della Salute Giulia Grillo è arrivata invece con un regalo per la bambina. Sono intanto moltissimi i napoletani che, all'esterno del Santobono, aspettano l'orario di visite per portare un regalo alla piccola Noemi.