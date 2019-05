De Magistris fa visita a Noemi: "E' reattiva, sono commosso"

"Ho appena lasciato l'ospedale Santobono dove ho fatto nuovamente visita ai familiari della piccola Noemi e mi sono intrattenuto per circa un'ora con i familiari, i medici ed il personale dell’Ospedale. Accompagnato dal papà della bimba, ho potuto vederla e constatare di persona i miglioramenti del suo stato di salute.

Ho provato una grande commozione nel vedere i segnali straordinari di Noemi. Ho visto una bimba reattiva agli stimoli che risponde con gli occhi e le mani. Da parte dei medici c'è, giustamente, ancora molta cautela e la prognosi rimane riservata. Prima di lasciare l'ospedale ho voluto di nuovo far visita anche ai familiari degli altri bimbi ricoverati in reparto. Oggi è una giornata in cui il sole è più forte"

Lo scrive su Facebook il Sindaco de Magistris dopo la visita in ospedale a Noemi e ai suoi familiari.