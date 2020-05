Coronavirus, un caso di positività e 14 nuovi guariti nelle ultime 24 ore a Napoli

Arrivano notizie incoraggianti dall'ultimo bollettino diffuso dal Comune di Napoli sui numeri del Coronavirus in città, sulla base dei dati dell'Asl Napoli 1 Centro aggiornati alle ore 11,00 di mercoledì 13 maggio.

Nel capoluogo campano, infatti, nelle ultime 24 ore si è registrato un solo nuovo caso di positività (per un totale di 968 dall'inizio della pandemia) e nessun decesso (fermi a quota 118).

Cresce anche il numero dei guariti, ben 14 in più rispetto al bollettino precedente, che passano da 379 a 393.

Scende a 75 il numero dei ricoverati in ospedale, 4 dei quali si trovano in terapia intensiva.

382 sono, invece, le persone in isolamento domiciliare, 162 gli asintomatici (pazienti risultati positivi al tampone ma che non presentano sintomi clinicamente rilevanti), 11 i clinicamente guariti (pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata).