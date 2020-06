Coronavirus a Napoli, due nuovi positivi e una vittima: infette ora 82 persone

Il Comune di Napoli ha reso noto il resoconto giornaliero rispetto alla situazione dei contagi Covid-19 per la città, aggiornato alle ore 11 di oggi giovedì 11 giugno. Come di consueto i dati sono trasmessi dall'Asl Napoli 1 Centro.

I positivi al Coronavirus, al momento, sono nel Comune di Napoli 82, -5 rispetto a ieri. I guariti arrivano a 788 (+6 rispetto a ieri). Si registra una nuova vittima, che porta il computo totale dei decessi per Covid-19 a Napoli a 136 persone (+1).

Sono invece 2 le persone risultate positive nelle ultime 24 ore. In totale dall'inizio della pandemia i casi registrati in città raggiungono quota 1006 (+2)

Per quanto riguarda gli 82 casi di Covid nel territorio comunale, 69 persone sono in isolamento a casa, mentre 13 sono ricoverate in ospedale. Nessuna di queste si trova, però, in terapia intensiva.

L'ultimo bollettino regionale

Tre i positivi in più rispetto al giorno precedente sono stati resi noti nell'ultimo bollettino regionale della Campania diffuso ieri dall'Unità di crisi. Sono risultati dall'esame di 3.251 tamponi in tutto.

Il totale complessivo dei positivi in Campania è quindi al momento di 4.837 unità dall'inizio della pandemia, riscontrati su 226.553 tamponi effettuati in regione.

