Coronavirus, registrato un nuovo caso di positività a Napoli

Dopo cinque giorni a 'contagio zero', si registra un nuovo caso di positività a Napoli. E' quanto emerge dal bollettino sull'emergenza Coronavirus in città diffuso dal Comune, sulla base dei dati dell'Asl Napoli 1 Centro aggiornati alle ore 11,00 di mercoledì 10 giugno.

Il numero delle persone attualmente positive in città scende a 87 (- 2 rispetto a ieri). Sale quello dei guariti, ora 782 in totale (+ 3 rispetto al precedente bollettino).

Resta invariato il numero dei deceduti dall'inizio della pandemia (135), così come quello dei ricoverati, attualmente 15, di cui uno in terapia intensiva. Scende, invece, il dato sulle persone in isolamento domiciliare (72).