Bollettino Coronavirus: 20 guariti e nessuno decesso a Napoli

Resoconto giornaliero rispetto alla situazione dei contagi COVID-19 per la Città di Napoli, aggiornato alle ore 11:00 di oggi, giovedì 14 maggio.

I dati di Napoli:

Positivi totali 971 (+ 3 rispetto a ieri)

Guariti 413 (+20)

Ricoverati in ospedale 75 (invariato)

Isolamento a casa 365 (-17)

Morti 118 (Invariato)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.



Il totale dei positivi è ottenuto dalla somma dei dati riportati in rosso nella grafica. I dati sono trasmessi dall'ASL Napoli 1 Centro.



Ricordiamo che i clinicamente guariti sono i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata.



Sono considerati asintomatici i pazienti risultati positivi al tampone (effettuato a seguito di dichiarata o sospetta vicinanza ad altri soggetti già dichiarati positivi) ma che non presentano sintomi clinicamente rilevanti. Questi pazienti sono conteggiati nelle altre categorie, ovvero possono essere ricoverati o in isolamento domiciliare.