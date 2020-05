Bollettino Coronavirus, in Campania solo 14 positivi su oltre quattromila tamponi

La task force della Regione Campania rende noti gli aggiornamenti sui contagi in Campania, aggiornati al 3 maggio.

I dati:

- Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 876 tamponi di cui 3 risultati positivi;

- Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 342 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- OspedaleSant'Anna di Caserta: sono stati processati 45 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 289 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 33 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 143 tamponi di cui 8 risultati positivi;

- Laboratorio dell'Azienda ospedaliera Federico II: sono stati esaminati 93 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 1759 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale di Nola: sono stati esaminati 293 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 79 tamponi di cui 3 risultati positivi;

- Laboratorio del CEINGE: sono stati esaminati 93 tamponi di cui nessuno risultato positivo.

Positivi di oggi: 14

Tamponi di oggi: 4.045

Totale complessivo positivi Campania: 4.498

Totale complessivo tamponi Campania: 90.543

Rientri dal Nord: controlli per tutti passeggeri a Napoli

Nella prima giornata della fase 2, il 4 maggio, quella in cui si può tornare ai proprio domicili, saranno due i treni a "rischio": il Frecciarossa in arrivo alle 13.06 da Milano con 373 passeggeri prenotati e quello in arrivo alle 16,35 da Torino con 420 prenotazioni. Attenzione alta anche per gli interregionali che arrivano dal Sud o gli alta velocità in arrivo da Roma. Tutti i viaggiatori verranno indirizzati vicino al binario 8 dove l'Asl Napoli 1 centro ha allestito una postazione per eseguire, nell'eventualità di febbre, il test rapido. Coloro che presenteranno sintomi inequivocabili saranno portati in ospedale. I controlli saranno effettuati in sinergia da Asl Napoli 1, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito Italiano, l'apparato di sicurezza di Grandi Stazioni, la Protezione Civile regionale. Controlli anche nell'aeroporto di Capodichino. In arrivo, invece, nel porto un traghetto dalla Sardegna mercoledì.

Ordinanza Regione Campania, sì agli allenamenti sportivi.

Le regole da seguire valide già da lunedì per evitare contagi e potersi allenare. L'ordinanza completa. Potranno tornare a Castel Volturno dopo gli esiti dei tamponi anche i calciatori del Napoli, con allenamenti individuali.