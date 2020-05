Coronavirus, i numeri a Napoli: 5 nuovi casi di positività e due decessi

Cinque nuovi casi di positività (per un totale di 938 dall'inizio della pandemia) ed due decessi in più (su 107 totali). Sono questi i numeri del Coronavirus a Napoli contenuti nel consueto bollettino giornaliero diffuso dal Comune sulla base dei dati dell'Asl Napoli 1 Centro, aggiornati alle ore 11,00 di martedì 5 maggio.

Cresce di 8 unità il numero dei guariti (307), mentre resta invariato quello dei clinicamente guariti (17). Scendono a 93 i ricoverati in ospedale (ieri erano 95), di cui 5 in terapia intensiva (6 fino a ieri).

431, invece, sono le persone in isolamento domiciliare, 161 quelle asintomatiche.

Rientri dal Nord in Campania, De Luca: "Situazione sotto controllo"

"Ieri era la giornata dei rientri dal Nord. Eravamo estremamente preoccupati che arrivasse in Campania qualche focolaio. La situazione, però, è sotto controllo e non abbiamo avuto problemi particolari. Abbiamo fatto duemila controlli totali sulle persone arrivate nella nostra regione. Abbiamo avuto ieri 15 persone con temperatura superiori a 37.5. Abbiamo fatto 320 test rapidi per un primo riscontro. Abbiamo fatto screening e 19 tamponi. Ad oggi 17 sono negativi e aspettiamo ora i risultati di altri due tamponi. Abbiamo registrato 600 persone presso le Asl, che saranno in isolamento per due settimane. Saranno fatti anche i tamponi su di loro. Proseguiremo nei controlli anche nei prossimi giorni". Così Il Governatore della Campania Vincenzo De Luca in diretta sui social.