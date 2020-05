I numeri del Coronavirus a Napoli: un nuovo caso di positività in città

C'è un nuovo caso di positività al Covid a Napoli rispetto al precedente bollettino. La persona in questione si trova attualmente in isolamento domiciliare. E' quanto emerge dai numeri del Coronavirus in città diffusi dal Comune, sulla base dei dati dell'Asl Napoli 1 Centro aggiornati alle ore 11,00 di domenica 31 maggio.

Sono 194 le persone attualmente positive nel capoluogo campano, mentre sono 1000 i casi totali registrati nella città partenopea dall'inizio della pandemia ad oggi.

Resta invariato il numero dei guariti (678), così come quello dei deceduti (128) e dei ricoverati in ospedale (38, di cui 4 in terapia intensiva).