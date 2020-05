Covid a Napoli: 2 nuovi casi, ma il numero dei positivi scende a 207

Il Comune di Napoli ha pubblicato il resoconto giornaliero rispetto alla situazione dei contagi Covid-19 per la città, aggiornato alle ore 11 di oggi, giovedì 28 maggio.

Due i casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore. A Napoli ci sono attualmente 207 (-16 rispetto a ieri) positivi al Coronavirus, di cui 39 in ospedale (3 in terapia intensiva), e 168 in isolamento domestico. Il numero dei decessi è di 126 persone, con nessuna nuova vittima.

I positivi in città dall'inizio della pandemia è di 988 (+2) persone.

I dati sono trasmessi ogni giorno dall'ASL Napoli 1 Centro.

La situazione in Campania

Come reso noto dalla task force della Regione Campania nella serata di ieri nell'ultimo bollettino pubblicato, sono quattro i nuovi contagi scoperti nel corso dell'ultima giornata. Nel corso dell'ultimo check sono stati analizzati 3.344 tamponi. I contagiati dall'inizio della pandemia in Regione sono quindi a oggi 4.777, mentre i tamponi analizzati in totale sono 189.068.