Bollettino Covid-19, ancora contagi zero: è il secondo giorno consecutivo

L'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure volte a prevenire e gestire l’emergenza Covid-19 ha diffuso il consueto bollettino sulla situazione del Coronavirus in Campania.

Le notizie sono buone. Alle 17 di oggi domenica 28 giugno 2020, per il secondo giorno consecutivo non si riscontrano casi positivi in regione.

​Su 1.535 tamponi effettuati nessun riscontro per quanto riguarda il virus quindi, col totale di tamponi positivi che resta fermo a 4.665 unità dall'inizio della pandemia, numero riscontrato su di un totale di 277.560 tamponi effettuati.

Restano 431 i deceduti per Covid-19 in Campania, numero per fortuna fermo anche oggi.

Zero anche i guariti, che restano 4.071.