Coronavirus, i dati a Napoli: nelle ultime 24 ore una vittima e due nuovi casi

Il Comune di Napoli, attraverso i canali social, ha pubblicato il resoconto giornaliero rispetto alla situazione dei contagi Covid-19 per la città aggiornato alle ore 11 di oggi, mercoledì 27 maggio.

I positivi a Napoli sono 223, in totale dieci in meno rispetto a ieri, di cui 40 in ospedale, 3 dei quali in terapia intensiva, e 183 in isolamento domestico. Due i nuovi casi registrati da ieri. I guariti sono saliti a quota 637 (+11), mentre sale purtroppo a 126 il numero dei decessi: una persona ha perso la vita nelle ultime 24 ore.

In totale, i casi di Coronavirus registratisi a Napoli dall'inizio della pandemia sono 986 (come detto +2 da ieri).

I dati sono trasmessi ogni giorno dall'ASL Napoli 1 Centro.

L'ultimo bollettino regionale

Confortanti anche i dati dell'ultimo bollettino regionale, quello di ieri 26 maggio alle 22. In totale l'Unità di crisi ha reso noti 6 nuovi casi su quasi 6mila tamponi effettuati. Una media bassa, che conferma il trend in decrescita del contagio.