Coronavirus, due nuovi positivi a Napoli negli ultimi giorni: il bollettino

Sono due i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati a Napoli negli ultimi giorni. E' quanto emerge dal bollettino bisettimanale diffuso dal Comune sulla base dei dati dell'Asl Napoli 1 aggiornati ad oggi.

Rispetto a martedì 23 giugno, data del precedente bollettino, il numero degli attualmente positivi in città scende di quattro unità, da 29 a 25.

Resta fortunatamente invariato quello dei deceduti (137 dall'inizio della pandemia), sale quello dei guariti, che ora toccano quota 850.

Sono 5, invece, le persone attualmente ricoverate in ospedale (di cui nessuna in terapia intensiva), 20 quelle in isolamento domiciliare.

Coronavirus, mini focolaio in un circolo ricreativo: segnalati tre casi

Sono tre i casi registrati negli ultimi due giorni a Tufino. Il primo contagiato frequenterebbe abitualmente un circolo privato, come gli altri due positivi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'amministrazione comunale ha deciso a scopo precauzionale di chiudere momentaneamente il mercato settimanale che era in programma oggi.