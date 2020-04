Coronavirus, i numeri a Napoli: 14 nuovi casi di positività e 0 decessi nelle ultime 24 ore

14 nuovi casi di positività (874 in totale dall'inizio della pandemia) e nessun decesso (fermi a quota 54). Questi i numeri dell'emergenza Coronavirus a Napoli diffusi nel consueto bollettino giornaliero del Comune, sulla base dei dati dell'Asl Napoli 1 Centro aggiornati alle ore 11,00 del 23 aprile.

Sale il numero dei guariti (coloro che sono risultati negativi in due test consecutivi) nel capoluogo campano: 219, ben 27 in più rispetto alla giornata di ieri.

Salgono anche i ricoveri in ospedale, 160 (+ 6), 13 dei quali in terapia intensiva. In totale sono 441, invece, le persone in isolamento domiciliare.

154 sono gli asintomatici, 25 i clinicamente guariti.