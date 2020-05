Coronavirus, nessun nuovo contagio nelle ultime 24 ore a Napoli

Nessun nuovo caso di positività è stato registrato a Napoli nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dai numeri del Coronavirus in città diffusi dal Comune, sulla base dei dati dell'Asl Napoli 1 Centro aggiornati alle ore 11,00 di giovedì 21 maggio.

Nell’aggiornamento odierno si rilevano purtroppo anche due decessi, di cui uno nelle ultime 24 ore e l'altro avvenuto nei giorni precedenti.

Sale ancora il numero dei guariti (ora 532 in totale), scende quelli dei ricoverati in ospedale (dai 58 dell'ultimo bollettino ai 51 odierni) 4 dei quali in terapia intensiva. 273 sono, invece, le persone in isolamento domiciliare.

Stabile il numero degli asintomatici (162), mentre 10 sono i clinicamente guariti, ovvero quei pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata.