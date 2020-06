Covid a Napoli, dati sempre più incoraggianti: 23 guariti, restano solo 143 positivi

Il Comune di Napoli attraverso la propria pagina Facebook ha pubblicato il resoconto giornaliero rispetto alla situazione dei contagi Covid-19 per la città di Napoli, aggiornato alle ore 11 di oggi martedì 2 giugno.

I dati sono, come di consueto, trasmessi dall'Asl Napoli 1 Centro.

Secondo quanto riportato da Palazzo San Giacomo, sono attualmente 143 i positivi (-23 su ieri) al Coronavirus in città, con in totale 1.001 casi dall'inizio dell'epidemia (nessun nuovo positivo da ieri). I guariti toccano invece quota 728 (+23).

Per quanto riguarda i positivi, ci sono 25 ricoverati in ospedale (-13), di cui 3 in terapia intensiva (-1). Sono 118 (-10) invece gli affetti da Covid che si trovano in isolamento a casa. I deceduti restano 130.

L'ultimo bollettino regionale

L'ultimo bollettino regionale diffuso dall'Unità di crisi, che risale a ieri sera, ha contato 3 nuovi casi riscontrati su 2.976 tamponi analizzati. Il totale complessivo di positivi in Campania dall'inizio della pandemia è di 4.809 unità, riscontrati su 206.834 tamponi effettuati.