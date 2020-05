Coronavirus, 40 nuovi guariti a Napoli: i dati dell'ultimo bollettino

Ci sono ben 40 guariti in più a Napoli rispetto all'ultimo bollettino. E' quanto emerge dai numeri del Coronavirus in città diffusi dal Comune, sulla base dei dati dell'Asl Napoli 1 Centro aggiornati alle ore 11,00 di martedì 19 maggio.

Resta invariato il numero totale dei positivi al virus fino ad oggi (976), ma nelle ultime 24 ore si registrano 4 nuovi casi di cittadini positivi. Il totale non presenta incrementi poiché sono stati esclusi altrettanti pazienti non residenti nella città di Napoli, inseriti dall’Asl nei precedenti bollettini. Nell’aggiornamento odierno si rileva anche un decesso, avvenuto però nei giorni scorsi e non nelle ultime 24 ore.

Scende da 73 a 65 il numero dei ricoverati in ospedale, 4 dei quali in terapia intensiva. Scendono a 305 le persone in isolamento domiciliare.

Stabile il numero degli asintomatici (162) e quello dei clinicamente guariti (11), ovvero quei pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata.