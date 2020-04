Coronavirus, i numeri a Napoli: 4 nuovi positivi e nessun decesso nelle ultime 24 ore

Quattro nuovi casi di positività (per un totale di 826) e nessun decesso nelle ultime 24 ore a Napoli. Sono questi i numeri del Coronavirus in città che emergono dal bollettino giornaliero diffuso dal Comune, sulla base dei dati dell'Asl Napoli 1 Centro aggiornati alle ore 11.00 del 17 aprile.

Scendono a 167 i ricoverati in ospedale, di cui 11 in terapia intensiva. 537 sono le persone in isolamento domiciliare, 140 quelle asintomatiche.

50 sono i clinicamente guariti, mentre sono 70 le persone risultate negative in due test consecutivi.

De Magistris: "4 maggio data giusta per iniziare a ripartire"

"Noi a Napoli abbiamo avuto un comportamento corretto, perché abbiamo visto la tragedia che si stava verificando in Lombardia. La prevenzione ha funzionato. Credo che la data del 4 maggio sia quella giusta per iniziare a ripartire. Dopo 2 mesi non si può mantenere ancora una restrizione così rigida". Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris parlando della cosiddetta 'fase 2' a Mattino Cinque.

De Luca: "Focolaio al Vomero isolato e superato"

"Al Vomero abbiamo registrato dei microcluster in raggruppamenti familiari, in tempi stretti, ovvero concentrati nel giro di 48 ore in un condominio o in un ceppo familiare. In questi casi vuol dire che quei gruppi familiari hanno avuto qualche rilassamento. Noi abbiamo isolato questi focolai. La situazione è sotto controllo e dunque anche questi focolai dei giorni scorsi li abbiamo superati". Così il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì.