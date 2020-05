Coronavirus, 9 nuovi casi di positività in Campania su oltre 4400 tamponi

L'Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati per la giornata di mercoledì 6 maggio:

- Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 754 tamponi di cui 1 risultato positivo;

- Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 503 tamponi di cui 1 risultato positivo;

- Ospedale Sant'Anna di Caserta: sono stati processati 92 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 203 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 100 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 146 tamponi di cui 2 risultati positivi;

- Laboratorio dell'Azienda ospedaliera Federico II: sono stati esaminati 255 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 1820 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale di Nola: sono stati esaminati 129 tamponi di cui 2 risultati positivi;

- Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 79 tamponi di cui 3 risultati positivi;

- Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 73 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Laboratorio del CEINGE: sono stati esaminati 323 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

I positivi di mercoledì 6 maggio sono 9, su 4.477 tamponi effettuati.

Il totale complessivo dei positivi in Campania dall'inizio della pandemia raggiunge quota 4.541, a fronte di 101.025 test rilevati.

Rientri dal Nord: nessun positivo su oltre 3000 viaggiatori

L’Unità di Crisi della Regione Campania rende noto che, nella giornata di oggi mercoledì 6 maggio, nell’ambito dei controlli effettuati presso le stazioni ferroviarie della Campania, nei posti di sorveglianza ai caselli autostradali, all’aeroporto di Capodichino, in alcuni luoghi nevralgici del territorio come i terminal bus, sono stati registrati 3037 viaggiatori provenienti da fuori regione. Il numero include anche anche le registrazioni di rientri con auto a noleggio (56).

Tutte le persone controllate presso le stazioni, l'aeroporto, ai caselli autostradali e negli altri punti del territorio sono state sottoposte a misurazione della temperatura. 9 passeggeri avevano una temperatura pari o superiore a 37.5°C.

Sulla base delle valutazioni mediche, fatte dal personale sanitario al momento dei controlli, le Asl hanno sottoposto a test rapido ed eventualmente a tampone naso-faringeo, alcuni passeggeri.

In particolare, 326 viaggiatori sono stati sottoposti a test rapido e 10 sono risultati positivi. Per quanto riguarda i tamponi, nella giornata odierna ne sono stati effettuati 10, nessuno dei quali risultato positivo.

105 persone in aggiunta a quelle dei giorni scorsi, hanno comunicato alle Asl di appartenenza il proprio arrivo.

Tutte le persone provenienti da fuori Campania, incluse quelle che viaggiavano con auto a noleggio, sono state poste in isolamento domiciliare, con le modalità previste dall'Ordinanza n.41.

De Luca, riunione con asl e aziende ospedaliere

"Ho tenuto quest’oggi una riunione con tutti i direttori generali delle Asl e delle Aziende ospedaliere della Campania, e con la Task force regionale, per fare il punto sull'organizzazione della sanità. In particolare, sono state affrontate le tematiche legate alla Fase 2 e alla definizione quindi di un Piano regionale che sia efficace e adeguato nella prospettiva delle attuali e prossime aperture. Si è discusso innanzitutto di medicina territoriale, di organizzazione strutturale (presìdi Covid e nuovi posti letto terapia intensiva), potenziamento del personale, ulteriore aumento degli screening (tamponi e test sierologici). Entro una settimana il piano sarà definito e applicato anche alla luce del costante monitoraggio sanitario in corso, con azioni e interventi che andranno anche oltre i prossimi mesi come programmazione generale". Così il Governatore della Campania Vincenzo De Luca in una nota.