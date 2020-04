Coronavirus, 31 positivi da ieri: l'ultimo bollettino dell'Unità di crisi

L'Unità di crisi della Regione Campania ha comunicato i dati odierni sui test effettuati nell'ambito dell'emergenza sanitaria Covid-19.

Sono 31 i casi di positività al Coronavirus emersi oggi in regione, questi dall'analisi di 1.839 tamponi. Il totale complessivo dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza sale così a 4.380, mentre il totale dei tamponi esaminati a oggi è 70.566 unità.

Questi i dati laboratorio per laboratorio: all'ospedale Cotugno di Napoli sono stati esaminati 470 tamponi di cui 9 risultati positivi; all'ospedale Ruggi di Salerno sono stati esaminati 523 tamponi di cui 4 risultati positivi; all'Asl di Caserta, presidi di Aversa-Marcianise, sono stati esaminati 54 tamponi di cui nessuno risultato positivo; all'ospedale Moscati di Avellino sono stati esaminati 60 tamponi di cui nessuno risultato positivo; all'ospedale San Paolo di Napoli sono stati esaminati 111 tamponi di cui 7 risultati positivi; all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici sono stati esaminati 227 tamponi di cui 1 risultato positivo; all'ospedale di Nola sono stati esaminati 66 tamponi, di cui nessuno risultato positivo; all'ospedale San Pio di Benevento sono stati esaminati 79 tamponi, di cui 2 risultati positivi; all'ospedale di Eboli (Salerno) sono stati esaminati 129 tamponi di cui nessuno risultato positivo; al laboratorio Biogem di Ariano Irpino (Avellino) sono stati esaminati 120 tamponi di cui 8 risultati positivi.

Il focus sul bollettino precedente

Sono sette le vittime del Covid-19 registratesi ieri in Campania, mentre risultano essere 58 i guariti. Questi invece i dati diffusi dall'Unità di crisi regionale derivanti dal focus sul precedente bollettino. Ad esso, il computo totale dei decessi è di 352 persone, mentre i guariti sono 1.120. Aggiornato anche il riparto per provincia dei contagi. Napoli: 2.389 (di cui 894 nel capoluogo e 1495 in provincia); Salerno: 652; Avellino: 440; Caserta: 416; Benevento: 177. Altri in fase di verifica Asl: 275.

La situazione a Napoli

Il Comune di Napoli ha diffuso in tarda mattinata il resoconto giornaliero rispetto alla situazione dei contagi per la città. Il totale dei positivi è di 896, sei casi in più rispetto ai dati di ieri. Quattro i decessi registrati nelle ultime 24 ore.

I dati sono trasmessi dall'Asl Napoli 1 Centro. Si registrano inoltre 8 nuovi casi di completa guarigione.