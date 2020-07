Covid-19 in Campania, sei nuovi casi e una vittima nelle ultime 24 ore

L'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure atte a prevenire e gestire l’emergenza epidemiologica Covid-19 ha diffuso il bollettino odierno sulla situazione in Campania.

I positivi che si registrano sono in totale nelle ultime 24 ore - il bollettino è aggiornato alle 23.59 di ieri - 6, su 1.590 tamponi effettuati.

Il totale dei positivi raggiunge quindi quota 4.839 su di un totale di tamponi adesso arrivato a 314.126 unità.

Il totale dei deceduti purtroppo sale. Nelle ultime 24 ore una persona ha perso la vita a causa del Coronavirus. Sono 434 adesso le vittime accertate in Campania dall'inizio dell'epidemia.

I guariti del giorno sono 4, per un totale che giunge quindi a 4.108 unità.

L'ultimo bollettino della città di Napoli

Numero positivi Coronavirus a Napoli, 21 luglio 2020

„Due invece i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati a Napoli negli ultimi giorni. È quanto emerge dal bollettino diffuso oggi dal Comune sulla base dei dati dell'Asl Napoli 1 Centro, che segue quello di venerdì 17 luglio.

Le persone attualmente positive al Covid-19 in città sono, dunque, 18 (1027 in totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria), con i decessi fermi a 143 persone. Tre sono anche i nuovi guariti (ora 866 in totale), mentre sale da 3 a 6, invece, il numero dei ricoverati in ospedale, e scende da 16 a 12 quello delle persone in isolamento domiciliare.

“