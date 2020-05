Bollettino Coronavirus, dati sempre più confortanti: 9 casi su 5mila tamponi

L'Unità di Crisi regionale ha comunicato i dati sull'emergenza Covid-19 per la giornata di oggi, mercoledì 20 maggio.

I positivi di oggi sono 9, un numero molto confortante a fronte dei 5.078 tamponi effettuati nella giornata. Il totale complessivo dei positivi in Campania dall'inizio dell'epidemia è 4.723, riscontrati su un totale di 155.842 tamponi analizzati.

I dati, laboratorio per laboratorio

- Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 702 tamponi di cui 2 risultati positivi;

- Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 198 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale Sant'Anna e San Sebastiano: sono stati esaminati 81 tamponi, di cui nessuno positivo;

- Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 412 tamponi di cui 4 risultatI positivI;

- Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 163 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 213 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Laboratorio dell'Azienda ospedaliera Federico II: sono stati esaminati 294 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 763 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale di Nola: sono stati esaminati 607 tamponi, di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 114 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- CEINGE/IZSM: sono stati esaminati 501 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Laboratorio Biogem sono stati esaminati 422 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli: sono stati esaminati 47 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Cardarelli/IZSM: sono stati esaminati 561 tamponi di cui 3 risultati positivi.

Il focus sui dati precendenti

Sono due le persone positive al Coronavirus di cui è stato registrato il decesso nelle precedenti 24 ore.

Nel pomeriggio l'Unità di crisi della Regione Campania aveva comunicato anche il riparto in province dei casi e l'evoluzione del numero dei guariti e dei decessi. Per quanto riguarda i decessi il numero totale è salito a quota 401, con due nuove vittime della pandemia. Aumenta anche quello delle persone guarite che sono state 81 e arrivate a un totale di 2871. Per quanto riguarda la divisione dei casi per provincia, quelli dell'ultimo giorno sono stati registrati tutti a Napoli, a parte i due ancora da assegnare, facendo salire il numero nella provincia partenopea a 2.581 di cui 979 a Napoli città e 1.602 in provincia.

Provincia di Napoli: 2.581 (di cui 979 Napoli Città e 1.602 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 675

Provincia di Avellino: 526

Provincia di Caserta: 448

Provincia di Benevento: 200

Altri in fase di verifica Asl: 284

La situazione a Napoli

Ci sono altri 41 guariti in più a Napoli rispetto all'ultimo bollettino. Si tratta di quanto emerso dai numeri sul Coronavirus in città diffusi dal Comune, sulla base dei dati dell'Asl Napoli 1 Centro, stamane dopo le 11. Sale, invece, di tre unità il numero totale dei positivi al virus fino ad oggi (979), mentre resta invariato quello dei decessi (121 dall'inizio della pandemia).

Scende da 65 a 58 il numero dei ricoverati in ospedale, 4 dei quali in terapia intensiva. Scendono a 274 anche le persone in isolamento domiciliare.

Stabile il numero degli asintomatici (162) e quello dei clinicamente guariti (11).