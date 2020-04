Coronavirus, 120 nuovi casi di positività in Campania

L'Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati per la giornata di martedì 7 aprile:

- Ospedale Cotugno di Napoli: 454 tamponi di cui 51 positivi;

- Ospedale Ruggi di Salerno: 319 tamponi di cui 18 positivi;

- Ospedale Sant'Anna di Caserta: 49 tamponi, di cui 1 positivo;

- ASL di Caserta presidi di Aversa e Marcianise: 305 tamponi, di cui 26 positivi;

- Ospedale Moscati di Avellino: 188 tamponi di cui 2 positivi;

- Ospedale San Paolo di Napoli: 62 tamponi di cui 1 positivo;

- Azienda Universitaria Federico II: 128 tamponi di cui 4 positivi;

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: 375 tamponi di cui 14 positivi;

- Ospedale San Pio di Benevento 57 tamponi di cui 2 positivi;

- Ospedale di Eboli: 68 tamponi di cui 1 positivo.

Il totale di martedì 7 aprile è dunque di 120 nuovi casi di positività, su ben 2005 tamponi effettuati.

Il totale complessivo dei positivi al Coronavirus in Campania, dall'inizio dell'emergenza, sale a 3.268, per un totale di 27.784 test rilevati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nuovo decesso a San Giorgio a Cremano: morta una suora

"Cari concittadini purtroppo oggi registriamo una persona positiva e la morte di un’altra Sorella dell’Istituto Regina Mundi. Purtroppo le suore stanno affrontando forse il momento più delicato della loro storia da quando sono sul nostro territorio. Molti concittadini sono cresciuti in quella struttura e molti altri hanno avuto quel luogo come punto di riferimento nelle difficoltà. Tutti noi ci stringiamo intorno a questa comunità che ha dato molto alla nostra città e che speriamo presto esca dalle difficoltà. Nei giorni per curare le suore e diminuire la concentrazione sono state ospedalizzate quattro suore, restano per ora due suore in struttura ovviamente seguite dall’Asl per le eventuali difficoltà". Così il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, ha comunicato ai suoi concittadini il decesso di una suora dell'Istituto Regina Mundi.