Coronavirus, 7 nuovi positivi in Campania: il bollettino dell'Unità di Crisi

Sono sette i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Campania. Questo è quanto emerge dal bollettino dell'Unità di Crisi regionale di sabato 11 luglio, sulla base dei dati aggiornati alle 23,59 del 10 luglio.

1952 tamponi analizzati nella giornata di ieri nelle varie strutture regionali.

Due sono i nuovi casi di guarigione, mentre non si registrano fortunatamente nuovi decessi.

Il totale dei positivi in Campania dall'inizio della pandemia sale dunque a 4769 unità, a fronte di 301677 tamponi esaminati.

Il totale dei guariti raggiunge quota 4.095.

Scuole, 180 mila test sierologici

"Nelle prossime settimane lavoreremo per garantire l’apertura dell’anno scolastico in assoluta sicurezza per gli studenti, i docenti, il personale e le famiglie. Con il commissario Arcuri abbiamo concordato di utilizzare l’ultima settimana di agosto e i primi giorni di settembre per fare 180mila test sierologici su tutto il personale scolastico e l’eventuale successivo tampone. Ci impegniamo a fornire alle scuole 1.5 milioni di mascherine. Far ripartire l’anno scolastico in assoluta sicurezza. Questo è il nostro impegno". Così il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha parlato a margine della presentazione a Napoli di un piano di interventi per l’edilizia scolastica di oltre 250 milioni di euro di investimenti.