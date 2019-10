Whirlpool, l'iniziativa contro i licenziamenti: “Non venderemo più suoi prodotti”

“Speriamo che questa piccola rivolta si propaghi”. È partita in città un'iniziativa a sostegno dei lavoratori della Whirlpool di via Argine, il cui stabilimento a giorni verrà chiuso dalla multinazionale. Numerosi esercenti si stanno rifiutando di vendere elettrodomestici del noto marchio.

“Cirella arredamenti non vende più elettrodomestici Whirlpool”, riporta un manifesto esposto all'esterno del noto negozio di Ponticelli. Altri esercenti di via Argine si stanno interessando all'iniziativa per prenderne parte.

A proporre l'iniziativa anche Nazione Napolitana Indipendente i cui rappresentanti spiegano: “Whirlpool per la logica del profitto chiude via Argine. Ma noi siamo tanti, possiamo decidere cosa e dove comprarlo. Andremo in tutti i negozi amici e solidali, e Whirlpool da noi non avrà più un centesimo”.