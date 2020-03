Boato nella notte a San Giorgio, devastano banca e portano via l'Atm

Paura nella notte a San Giorgio a Cremano, dove una banda di malviventi ha letteralmente sradicato il bancomat della filiale Montepaschi di via Alessandro Manzoni 226.

Al momento non è chiaro come siano riusciti a portarlo via, lasciando al suo posto una voragine di macerie nel muro dell'istituto di credito, ma è quanto appureranno le forze dell'ordine giunte sul posto.

In molti - con ogni probabilità al momento del furto - avevano avvertito un forte boato in zona e anche ad una certa distanza.