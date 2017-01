"Blue Monday": torna il giorno più triste dell'anno

Il terribile "Blue Monday", il giorno più triste dell'anno, cade quest'anno il 16 gennaio. A calcolare che si tratti proprio del terzo lunedì di gennaio, sarebbe una (non poco) controversa equazione matematica. Fu lo psicologo Cliff Arnall, una decina di anni fa, a calcolare la data con estrema precisione. Tramite una complicata equazione, infatti, Arnall stabilì che il giorno dell'anno in cui tutti ci sentiamo più tristi è proprio il terzo lunedì di gennaio.

Diverse le variabili prese in esame dallo psicologo, dalle condizioni metereologiche generalmente sfavorevoli fino ai sensi di colpa per aver speso troppi soldi durante le feste di Natale, fattori che determinerebbero uno stato depressivo proprio in questo particolare giorno dell'anno.