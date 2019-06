Pochi treni e personale in ferie: problemi in Circumvesuviana

Continuano i disagi sulle linee della Circumvesuviana iniziati nel corso della giornata di ieri e proseguiti anche oggi. Due le motivazioni dei disagi a cui sono sottoposti i viaggiatori. Da una parte la mancanza di personale, molti addetti sono in ferie, dall'altra la mancanza di treni.

I disagi

I disagi hanno raggiunto il massimo nel pomeriggio di ieri alla stazione di Porta Nolana dove è stato necessario l'intervento dei militari dell'Esercito per calmare i pendolari che non avevano treni a disposizione per rientrare in provincia. Si è verificato anche il guasto di un treno da cui è uscito del fumo facendo temere un incendio. Eventualità scongiurata e sostituzione con un altro treno che è stato revampizzato e messo a disposizione della flotta Eav.