Pulizia sugli autobus senza guanti e mascherine: si fermano gli autisti di Anm

"Ancora momenti di tensione in un deposito dell'Anm - affermano in una nota congiunta le organizzazioni sindacali USB, FAISA CISAL, ULSSA e CESIL-. Questa sera è toccato al deposito di Cavalleggeri d'Aosta, in cui il rientro dal servizio degli autobus si è fermato a causa della mancanza di dispositivi di protezione individuale dei lavoratori della ditta esterna di spostamento, rifornimento e pulizia autobus appena subentrata. Un biglietto di presentazione pessimo - continua la nota - di una azienda che è subentrata da più di una settimana e il cui unico interesse è stato ridurre l'orario di lavoro degli operai, producendo, di fatto, condizioni igienico-sanitarie peggiorative sui mezzi pubblici dell'Anm.

Non è possibile che, specialmente in un periodo di Covid-19, i lavoratori non vengano forniti di mascherine e guanti per pulire e sanificare gli autobus.

L'episodio di questa sera, durato circa un'ora - conclude la nota - stride con le oltre 40 contestazioni subite dagli autisti Anm la settimana scorsa per aver denunciato la mancanza di pulizia e sanificazione degli autobus, rappresentata anche dalla evidente presenza di blatte all'interno dei mezzi. Chiediamo rispetto per i lavoratori tutti e per i cittadini che viaggiano a bordo dei mezzi pubblici dell'Anm".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Napoli usa la nostra Partner App gratuita !

Gallery