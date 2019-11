Resta bloccato nell'auto circondata dall'acqua alta: salvato dai Vigili del Fuoco

Ieri sera gli agenti del Commissariato Chiaiano, durante il servizio di controllo del territorio, in transito su via Amendola sono stati allertati da alcuni residenti che segnalavano in via Miano a Piscinola la strada completamente allagata ed un automobilista rimasto bloccato nell’auto circondata dall’acqua alta.

Gli agenti si sono adoperati per soccorrere l’uomo e, mentre uno dei due poliziotti ha tentato di liberarlo dall’auto in cui era intrappolato, l’altro fermava la circolazione stradale per evitare situazioni di pericolo agli altri automobilisti. L’uomo è stato salvato con l’aiuto dei Vigili del Fuoco arrivati sul posto.