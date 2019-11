Serata da incubo per una coppia, sbagliano strada e restano impantanati nel fango

Disavventura a lieto fine per una coppia di ragazzi di Afragola, che avevano deciso di raggiungere il Centro Commerciale "Le Porte di Napoli" per trascorrere una serata con gli amici.

La coppia si sarebbe persa poco prima della 21.00, tra i terreni agricoli di Afragola, colpiti dal maltempo, nei pressi dell'Ipercoop, nel tentativo di cercare una scorciatoia. Tali strade però a causa delle abbondanti precipitazione dei giorni scorsi, non sono percorribili, se non con adeguati mezzi. L'utilitaria sarebbe rimasta impantanata: inutile si sarebbe rilevato ogni tentativo del conducente di svincolarsi dalla fanghiglia in cui era finita l’autovettura.

Immediato è scattato l’allarme da parte della coppia che ha allertato i nonni dei giovani per richiedere l’intervento dei mezzi di soccorso. Fondamentale l'utilizzo del gps per individuare la loro posizione. Una volta raggiunta la zona dove si era persa la coppia, la Polizia Locale di Afragola ha iniziato le operazioni di recupero del mezzo grazie all'intervento di un carroattrezzi. I ragazzi sono stati trovati in condizioni fisiche ottimali, ma spaventati per via della brutta avventura che hanno vissuto. Il carroattrezzi con molta difficoltà ha tirato fuori dal pantano l'utilitaria attraccandola con il cavo metallico e trainandola fino alla strada asfaltata. L'autovettura è stata rimessa sulla strada principale, consentendo così alla coppia di proseguire verso la meta che si era prefissata.

L’intervento si è concluso poco dopo le 23.00.