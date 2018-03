Elezioni 2018: ristampa tessere elettorali bloccata a Pozzuoli

Un guasto alla linea telefonica ha bloccato la ristampa delle tessere elettorali nel comune di Pozzuoli. È così entrato nel caos l'ufficio comunale della città flegrea che ha dovuto smistare le persone richiedenti di un duplicato agli uffici più vicini. Si tratta di quello di Monteruscello di via Levi, che si trova a 10 chilometri di distanza, oppure di quello di Arco Felice. Un disservizio che sta provocando numerosi problemi nella città puteolana.

Dal comune fanno sapere che si tratta di un disservizio provocato dal gestore telefonico e che valutano la possibilità di una denuncia per interruzione di pubblico servizio. Intanto montano le proteste tra i cittadini, molti dei quali hanno deciso di non andare a votare pur di non spostarsi per diversi chilometri per dover fare il duplicato della tessera.