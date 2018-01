Droga e bombe nascoste: blitz al Parco Verde di Caivano

Droga e armi al Parco Verde di Caivano. Torna a far parlare si se il Parco degli orrori, obiettivo di un'operazione ad alto impatto della polizia di stato. Questa mattina, gli agenti del commissariato di Afragola, uniti agli uomini del Reparto prevenzione Crimine della Campania, della squadra mobile di Napoli, dei vigili del fuoco, dell'unità cinofila dell'ufficio di prevenzione generale e del reparto volo hanno rivoltato l'area come un calzino, nell'intento di contrastare l'attività di spaccio.

Da Scampia a Caivano, il supermarket degli stupefacenti si è trasferito da tempo nel Parco Verde, scenario di efferati crimini, come l'uccisione della piccola Fortuna Loffredo. Durante il blitz della polizia sono stati controllati 100 oggetti, di cui 30 già con precedenti penali; perquisiti anche 30 veicoli, con tre verbali per guida senza patente. Sedici le perquisizioni di persone e ambienti alla ricerca di armi e droga e non ci è voluto molto tempo per trovarle. Nel vano ascensore dell'isolato B3, la polizia ha ritrovato una pistola. I vani ascensori rappresentano un nascondiglio abbastanza comune nell'area, visto che nell'isolato B6 sono stati rinvenuti 30 grammi tra cocaina ed eroina e un bilancino di precisione. Ma sembra che anche la guerra fredda abbia fatto tappa a Caivano, visto il ritrovamento di una bomba a mano di fabbricazione sovietica scovata nella palazzina Iacp. Droga e armi sono state sequestrate, mentre in manette è finito un ragazzo di 22 anni, fermato in sella a un motorino armato di pistola. Detenzione ai fini di spaccio l'accusa.